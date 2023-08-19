"اليونيسف": نحتاج 400 مليون دولار بشكل عاجل لتقديم الدعم لـ9 ملايين طفل سوداني

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة، إنها تحتاج على نحو عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين من الأطفال الأكثر هشاشة في السودان.
وأضافت المنظمة في منشور على موقع “إكس”(تويتر سابقا): “بعد 4 أشهر من الأزمة في السودان، هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتاح لا يمكننا إلا أن نصل إلى 10% منهم”.
بعد 4 أشهر من الأزمة في #السودان ، هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتاح لا يمكننا إلا أن نصل إلى 10٪ منهم.
تحتاج @UNICEFSudan بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين من الأطفال الأكثر هشاشة.
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— UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) August 18, 2023
وأكدت “يونيسف” أن “السودان يواجه أزمة إنسانية كارثية من المتوقع أن تتفاقم أكثر إذا لم يتوقف القتال على الفور، مما يدفع بالفئات الضعيفة بالفعل إلى حالة أخرى من اليأس، ويهدد حياة الملايين من الأطفال”.
وتابعت: “بلغت الأزمة السياسية في السودان، ذروتها في نزاع مسلح كامل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي اندلع، في 15 أبريل(نيسان) 2023. الملايين محاصرون في تبادل إطلاق النار، مع عدم إمكانية الوصول تقريبًا إلى الخدمات الأساسية. يحتاج حوالي 24.7 مليون فرد الآن إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 13.6 مليون طفل”.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، قد أعلنت في 2 أغسطس/آب الجاري، أن “أكثر من 20 مليون شخص في السودان يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.
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أمس, 21:02 GMT
وأمس الخميس، أكّد وزير الرعاية الاجتماعية في ولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، أن “التقديرات حتى الآن تشير إلى نزوح نحو 5 ملايين من سكان العاصمة السودانية إلى باقي الولايات”، لافتًا إلى أن “النزاع الحالي تسبب في زيادة معدلات الفقرة إلى 80 في المئة”.
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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