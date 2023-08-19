"اليونيسف": نحتاج 400 مليون دولار بشكل عاجل لتقديم الدعم لـ9 ملايين طفل سوداني

بعد 4 أشهر من الأزمة في #السودان ، هناك 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة المنقذة للحياة، لكن التمويل المتاح لا يمكننا إلا أن نصل إلى 10٪ منهم.

تحتاج @UNICEFSudan بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين من الأطفال الأكثر هشاشة.

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— UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) August 18, 2023