القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 44 مرة خلال اليوم الماضي

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 44 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 150 مقذوفا من عيارات مختلفة.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب في قناته على “تلغرام”، أنه “خلال الـ24 الساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 44 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 150 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأضاف البيان أن مناطق 8 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف.

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وبحسب المكتب التمثيلي، قتل خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف، وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في دونيتسك ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي، في ميكيفكا، فاسيلييفكا، ونيكولسكي.