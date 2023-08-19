تقارير: تصاعد التوترات بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن السيطرة العسكرية على النيجر

يشهد التحالف الأمريكي الفرنسي توترًا متزايدًا على خلفية محاولات واشنطن الانخراط دبلوماسيًا مع قادة الانقلاب في النيجر، حيث تعارض باريس هذا النهج.

في 7 أغسطس/ آب الجاري، سافرت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة، إلى النيجر والتقت بالعديد من قادة الانقلاب.

حددت نولاند لاحقًا، أنها التقت بزعيم المتمردين موسى سالو بارمو وثلاثة من قادته في نيامي عاصمة النيجر. ووصفت المحادثات معهم بأنها “صريحة وصعبة”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عينت واشنطن أيضًا سفيرة جديدة في النيجر، كاثلين فيتزجيبون، والتي ستصل إلى نيامي “لقيادة المهمة خلال وقت حرج لدعم المجتمع الأمريكي ولتنسيق جهود الحكومة الأمريكية”، حسبما قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت.

وقال مسؤول فرنسي لوسائل الإعلام، في إشارة إلى زيارة نولاند: “ربما من أجل تجنب إراقة الدماء، كانت الولايات المتحدة حريصة بسرعة على التحدث إلى الانقلابيين. ربما كان رد الفعل الأفضل هو وضع بعض الشروط أو الضمانات قبل فتح تلك القنوات”.

قال كاميرون هدسون، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، لوسائل الإعلام، إن “عدم رضا باريس عن نهج واشنطن ناجم عن فقدان أحد آخر موطئ قدم استراتيجي في غرب أفريقيا”.

وأضاف: “المخاطر بالنسبة لفرنسا في النيجر أعلى بكثير من واشنطن… إنها هزيمة نفسية واستراتيجية لفرنسا”.

وقال مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام، إن بعض حلفاء واشنطن غير راضين عن رحلة نولاند، لكنهم دافعوا عن محاولة التواصل دبلوماسيًا مع القادة العسكريين… نافذة الفرصة تغلق… هل تتركون تلك النافذة تغلق؟ أم تتسمون بدرجة من المرونة؟”.

“إيكواس”: اتفقنا على اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه

علاوة على ذلك، قال علي الحسيني، وهو أمريكي له صلات بالمجلس العسكري، أن قادة الانقلاب في النيجر لا يثقون بباريس، لكنهم على استعداد للتعامل مع واشنطن، التي يرون أنها “أقل تنازلًا”، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

قال دبلوماسي فرنسي رفيع إن باريس لا تتواصل مع القادة العسكريين في النيجر، لإظهار دعمهم لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

وقال الدبلوماسي: “لا يوجد دعم شعبي للمجلس العسكري… لا نرى نظاما جديدا يكتسب الشرعية. ولدينا رئيس شرعي يقاتل من أجل البقاء”.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة لم تنكر التوترات بين باريس وواشنطن بشأن النيجر، لكن الحلفاء يواصلون الانخراط.

وصرّح متحدث باسم السفارة الفرنسية في واشنطن لوسائل الإعلام، أن “هناك تنسيقًا وثيقًا ومناقشات مستمرة” بين الحلفاء.

وقع انقلاب في النيجر، في 26 يوليو/ تموز، وأُطيح بالرئيس بازوم، واحتجزه حارسه بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني.

مفوض الأمن في إيكواس: جاهزون للتدخل العسكري في النيجر إذا فشلت الحلول الدبلوماسية

في أعقاب الانقلاب، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جميع المساعدات المالية للنيجر، وجمدت أصول المتمردين وفرضت حظرًا على الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد.