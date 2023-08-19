الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وتحيد 40 مسلحا

صرّح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية “المركز”، ألكسندر سافتشوك، اليوم السبت، بأن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وقضت على أكثر من 40 مسلحا.
موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أنه “في سياق الأعمال الدفاعية النشطة على محور كراسني ليمان، وبدعم مدفعي وجوي، صدت الوحدات الأمامية لتجمع قوات “المركز” في قطاع تورسك وفي منطقة غابات سيريبريانسكي، 6 محاولات لوحدات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 63 و42 ولواء الإنزال الجوي – الهجومي 95 للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 مسلحا ودمرت عربة قتال مشاة وشاحنة بيك آب”.
بالإضافة لذلك، ووفقا لسافتشتوك، كشفت وأخمدت وحدات التجمع خلال سجال مدفعي أكثر من 30 موقعًا لمدفعية العدو.
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كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى أن سلاح الجو التابع لوحدات تجمع المركز شن 12 ضربة صاروخية، استهدفت مراكز قيادة ومراقبة ونقاط انتشار مؤقتة وقوة نارية للعدو، في مناطق نيفسكوي وسيريبريانكا وشيرفونايا ديبروفا.
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