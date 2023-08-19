الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وتحيد 40 مسلحا

موسكو – سبوتنيك. وقال سافتشوك، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أنه “في سياق الأعمال الدفاعية النشطة على محور كراسني ليمان، وبدعم مدفعي وجوي، صدت الوحدات الأمامية لتجمع قوات “المركز” في قطاع تورسك وفي منطقة غابات سيريبريانسكي، 6 محاولات لوحدات هجومية تتبع للواءين الميكانيكيين 63 و42 ولواء الإنزال الجوي – الهجومي 95 للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 40 مسلحا ودمرت عربة قتال مشاة وشاحنة بيك آب”.