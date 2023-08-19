انفجار وسط دونيتسك يودي بحياة ثلاثة أشخاص

أسفر انفجار في وسط دونيتسك عن مقتل ثلاثة أشخاص، يوم أمس الجمعة، حسبما أفاد مراسل “سبوتنيك”.

وقع الانفجار في الساعة (05:00 مساء بتوقيت غرينتش) قرب منشأة تعليمية، كما أصيب عدة أشخاص في الحادث.

قال مكتب ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، يوم أمس الجمعة، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث.

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