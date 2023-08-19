وزير دفاع بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": اشترينا أسلحة من روسيا وبأسعار جيدة

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موسكو – سبوتنيك. وأجاب كاسوم كوليبالي، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال يتعلق بخطط بوركينا فاسو لشراء أسلحة من روسيا، قائلا: “لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد”.

وأضاف: “سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة”.

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