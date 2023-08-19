وزير دفاع بوركينا فاسو لـ"سبوتنيك": اشترينا أسلحة من روسيا وبأسعار جيدة

حصري
موسكو – سبوتنيك. وأجاب كاسوم كوليبالي، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال يتعلق بخطط بوركينا فاسو لشراء أسلحة من روسيا، قائلا: “لن أطلعكم على نوعية المعدات (التي سيتم الحصول عليها)، لكن هناك طلبات بالفعل، وهذا أمر مؤكد”.
وأضاف: “سنحاول المضي قدمًا في هذا الاتجاه. لدينا معدات تم شراؤها بسعر جيد وبضمان خدمة ما بعد البيع حتى نتمكن من استخدامها لأطول فترة ممكنة”.
بوركينا فاسو توقف بث محطة إذاعية “انتقدت” المجلس العسكري في النيجر
12 أغسطس, 10:04 GMT
وأردف وزير الدفاع قائلا، إن “بوركينا فاسو استخدمت وبشكل دائم الأسلحة الروسية، وهذا أمر معروف للجميع، لكن الآن رأينا أن بعض الأسلحة قد تطورت، وأجرينا الاتصالات لكن لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك