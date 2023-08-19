الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخ "إس-200" أوكراني حاول استهداف منشآت في القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية دمرت في الجو صاروخ “إس-200” استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم، خلال الليل.
وبحسب بيان الدفاع الروسية: “حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز “إس-200″ تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اكتُشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط”.
وأضافت الوزارة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان وتحيد 40 مسلحا
02:26 GMT
كانت الدفاع الروسية قد قالت اليوم، إن القوات الروسية صدت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وقضت على أكثر من 40 مسلحا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك