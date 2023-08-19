صحيفة: الولايات المتحدة أضاعت فرصة لإجراء محادثات سلام مبكرة مع روسيا

نقلت صحيفة غربية عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تعترف بأنها أضاعت فرصة دعم محادثات السلام الأوكرانية السابقة مع روسيا.

وقال المسؤول للصحيفة: “ربما أضعنا فرصة لدعم المحادثات السابقة”.

وأضاف المسؤول لصحيفة “بوليتيكو”: “قلة من الناس يؤمنون بجدية نوايا موسكو لإجراء مفاوضات، وأن لا أحد في المناصب العليا يعتبر الهجوم المضاد الأوكراني خطأ”.

وأشار مسؤول أمريكي آخر إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن، تطرح سؤالا بشكل متزايد: “إذا اعترفنا بأننا لن نفعل ذلك إلى الأبد (دعم أوكرانيا)، فما الذي سنفعله إذن؟”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة لافروف: موسكو تعتبر الدعوات الغربية لإجراء محادثات مع أوكرانيا خدعة تكتيكية

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة عرقلت مرارا محادثات السلام بين كييف وموسكو، في محاولة لاستنزاف روسيا.

وقالت: “ثلاث مرات في الأسابيع الأولى من الصراع، عقدت مفاوضات كانت يمكن أن تحقق السلام حقًا… قدم كلا الجانبين تنازلات ضخمة، بما في ذلك تعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو. ولكن في كل مرة تحبط الولايات المتحدة المحاولات من جذورها”.