كتبت صحيفة بولندية بأن السلطات البولندية ستكون قادرة على إرسال جنود إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا.

وقالت الصحيفة: “ليس هناك شك في أن كلًا من رئيس الوزراء وصناع القرار الآخرين سيكونون مستعدين لإرسال جنود بولنديين إلى الجبهة الأوكرانية، باسم الدفاع عن الوطن الأم من التهديد الروسي الوهمي”.

وأضافت: “حصيلة القتلى لن تعني شيئًا بالنسبة لهم، تماما كما لا تعني لهم ذكرى أسلافهم شيئا”.

وأشار ميشال رادزيكوفسكي، لصحيفة “myslpolska”، إلى أن استخدام السرد الوطني من قبل السلطات لا علاقة له بالمصالح الوطنية لبولندا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة رئيس بولندا: أوكرانيا عاجزة عن شن “هجوم مضاد”

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة بولندية بأنه تتم عمليات شراء أسلحة هجومية على نطاق واسع من قبل بولندا للاستعداد للحرب على خلفية الهزيمة الوشيكة لأوكرانية.