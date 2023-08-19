مصر تعلن إتمام صب أساسات الجزيرة النووية لأول مفاعل في الضبعة

أعلن الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية في مصر، اليوم السبت، الانتهاء من صب أساسات مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الأول بقدرة 1400 ميغاوات.

ونقل موقع “اليوم السابع” عن الوكيل، قوله بأنه من المتوقع تركيب مصيدة قلب المفاعل الأول، في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ولفت الوكيل إلى أن زيارة ممثلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وخبراء “VO-Safety” تأتي كجزء من الإجراءات التنظيمية الضرورية للحصول على تصريح البدء في أعمال الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، حيث شهدت هذه الزيارة الاطلاع على وثائق التصميم المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال والتأكد من توافقها مع جميع المتطلبات التنظيمية.

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وأكد المسؤول المصري أن نجاح الزيارة التفتيشية يعد تتويجا لجهود فرق العمل التابعة لهيئة المحطات النووية، ونتيجة لتراكم الخبرات والدروس المستفادة من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة، مشيرا إلى أن ذلك جاء نتيجة التعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للوحدة النووية الرابعة، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

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يذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، حسام هيبة، كان قد صرح في وقت سابق، أن “روسيا لها تواجد استثماري قوي في مصر”، مشيرا إلى أن “السوق المصرية ترحب بجميع الشركات الروسية”.