انهيار أرضي مدمر شمالي الهند… فيديو

في مشهد مخيف وثقته الكاميرات، شهدت مناطق شمالي الهند انهيارات أرضية مميتة بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ شمالي الهند، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية.

ووفقا لوسائل الإعلام، تم تأكيد وفاة ما لا يقل عن 71 شخصًا وفقد المزيد، في أنحاء مقاطعة هيماشال براديش الواقعة في جبال الهيمالايا.