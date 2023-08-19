متخصصون يكشفون عن اعراض متحور كورونا الجديد.. يضرب “منطقة محددة” في الجسم

كشفت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مصر، عن اعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5، مبينة انه يستهدف منطقة محددة في الجسم تتمثل بجهاز التنفس العلوي.

وقال رئيس اللجنة المصرية الدكتور حسام حسني، إن المتحور الجديد EG.5 يتميز بسرعة انتشاره فقط، دون وجود تباين في أعراضه أو شدتها مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن المتحور EG.5 يؤثر فقط على الجهاز التنفسي العلوي.

وأكدت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق، عدم تسجيل العراق أي إصابة بمتحور كورونا الجديد (إي جي 5) المعروف باسم “آيريس” حتى الان.

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