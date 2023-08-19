بايدن يغادر مؤتمر صحفي مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني دون مصافحتهما… فيديو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي هفوة جديدة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال عقد مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.

ويُظهر فيديو أن بايدن غادر المؤتمر الصحفي، الذي عُقد على هامش القمة التي جمعته بيول وكيشيدا، أمس الجمعة، دون أن يصافحهما، ثم يتذكر ذلك بعد سيره عدة خطوات بمفرده.

Biden forgets to unplug his earpiece after his “press conference,” then walks away without shaking hands with the other two leaders pic.twitter.com/4rmfuHu4Fh — RNC Research (@RNCResearch) August 18, 2023

يشار إلى أن جو بايدن سيبلغ من العمر 80 عاما، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهو أكبر رئيس في تاريخ أمريكا، وفي حال فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2024، فسيكون عمره 86 عاما في نهاية ولايته.

وكان بايدن قد أكد سابقا، أنه سيكون صادقا مع المواطنين الأمريكيين، وسيعلن عن مشاكله الصحية إذا كان يعاني من أي منها.

“لا تعليق”… هجوم عنيف ضد بايدن بسبب رده على سؤال عن وفيات حرائق هاواي

وانتقد مراقبون القمة التي عُقدت، أمس الجمعة، في منتجع “كامب ديفيد” الرئاسي الأمريكي في ولاية ماريلاند، وجمعت بين أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان، واعتبروها “بداية لحرب باردة”، بينما حذر خبراء من أنها ستجلب المزيد من المخاطر الإقليمية، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.