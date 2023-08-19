اعتقال امرأة أوكرانية فى لوغانسك بتهمة التجسس لصالح نظام كييف

ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على امرأة أوكرانية، قامت بجمع ونقل معلومات حول مواقع قوات الدفاع الشعبي في جمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية إلى نظام كييف.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي لـ”سبوتنيك”: “أوقفنا أنشطة غير قانونية لمواطنة من أوكرانيا تعيش في جمهورية لوغانسك الشعبية”.

وأضاف الجهاز أنه “منذ أغسطس/ آب 2022، قامت امرأة من سكان الجمهورية بجمع معلومات حول مواقع العسكريين والمعدات القتالية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية لوغانسك والقوات المسلحة الروسية”.

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وأشار إلى أن هدفها كان مساعدة جيش كييف، والذي قام “بنقل هذه المعلومات لاحقًا إلى دولة أجنبية لاستخدامها لضرب أمن روسيا”.

وأوضح أنه تم تحرير دعوى جنائية ضدها بناءً على توفر عناصر الجريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي الخاصة بـ”التجسس”.