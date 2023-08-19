جنرال أمريكي: لن تكون مقاتلات "إف-16" رصاصة فضية لأوكرانية

قال الجنرال في القوات الجوية الأمريكية، جيمس هيكر، إن أولئك الذين يتوقعون أن تمسك القوات الأوكرانية بزمام الأمور في ساحة المعركة بعد استلام مقاتلات “إف-16” سيصابون بخيبة أمل.

وقال جيمس هيكر: “أي شخص يتوقع أن تبدأ المقاتلات في تدمير الدفاعات الجوية الروسية بمجرد دخولها للمعركة سيصاب بخيبة أمل على الأرجح”.

وأضاف: “لن تكون طائرات “إف-16″ رصاصة فضية بالنسبة لأوكرانية”.

ووفقا له، فإن القوات الروسية سوف تتكيف مع ظهور الطائرات المقاتلة وستكون قادرة على قتالهم.

وأضاف هيكر: “المشكلة هي أنه لا يمكنك الاقتراب لدرجة كافية بطائرة “إف-16″ لأنها تسقط بواسطة أحد صواريخ أرض جو”.

وتابع لصحيفة “Business Insider” : “تدريب الطيارين الأوكرانيين سيستغرق عامًا على الأقل، لذلك لن ترى القوات المسلحة الأوكرانية المقاتلات لفترة طويلة”.

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وأكد البيت الأبيض أن “أوكرانيا ستتسلم مقاتلات من طراز “إف-16″ من 3 دول بعد الانتهاء من تدريب الطيارين”.

وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، للصحفيين: “عند الانتهاء من هذا التدريب ستكون الولايات المتحدة جاهزة، بالتشاور مع الكونغرس، للموافقة على نقل طائرات من طراز “إف-16″ من قبل طرف ثالث لأوكرانيا”.

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