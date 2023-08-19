الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بمسيرة أوكرانية في موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة طائرة من دون طيار أوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو.
وأضافت الدفاع في بيانها: “اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار على أهداف في موسكو وضواحيها”.
وبحسب الدفاع: “رصدت قوات الدفاع الجوي الطائرة من دون طيار في الوقت المناسب. بعد تعرضها لأنظمة الحرب الإلكترونية، فقدت الطائرة السيطرة وسقطت في منطقة مهجورة، ولم تقع إصابات أو أضرار”.
ويواصل نظام كييف محاولاته اليائسة لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركز القيادة الأوكراني في زابوروجيه
11:47 GMT
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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