الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بمسيرة أوكرانية في موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الحرب الإلكترونية أحبطت محاولة طائرة من دون طيار أوكرانية لمهاجمة منشآت في موسكو.

وأضافت الدفاع في بيانها: “اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة من دون طيار على أهداف في موسكو وضواحيها”.

وبحسب الدفاع: “رصدت قوات الدفاع الجوي الطائرة من دون طيار في الوقت المناسب. بعد تعرضها لأنظمة الحرب الإلكترونية، فقدت الطائرة السيطرة وسقطت في منطقة مهجورة، ولم تقع إصابات أو أضرار”.

ويواصل نظام كييف محاولاته اليائسة لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا.

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كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.