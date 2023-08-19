إعلام: وفد "إيكواس" يصل إلى النيجر

نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر مقربة من التحالف الإقليمي “إيكواس”، والرئيس المخلوع محمد بازوم، أن “وفدا من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وصل إلى النيجر”.

وقالت وكالة “فرانس برس” :”وفد من دول غرب أفريقيا وصل إلى نيامي، اليوم السبت، في محاولة للقيام بدور الوسيط الدبلوماسي مرة أخرى”.

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في “إيكواس”، عبد الفتاح موسى، إن “المجلس العسكري في النيجر أبلغنا أخيرا أنهم سيستقبلون البعثة، اليوم، وقد تلقينا عرضهم، لذلك ستكون هناك زيارة للبعثة في البلاد، اليوم، وهذا أمر مؤكد”.

وفي وقت سابق، قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عبد الفتاح موسى، إنه “في 19 أغسطس(آب)، قد ترسل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعثة دبلوماسية إلى النيجر”. ووفقًا له فإن “المجتمع مستعد لحل النزاع سلميًا”.

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وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.