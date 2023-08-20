"قل السلام عليكم وسيمنحونك 500 يورو"… حكيمي يمازح نيمار بعد انتقاله إلى "الهلال"… فيديو

قال اللاعب أشرف حكيمي، ممازحا نيمار دا سيلفا: “في السعودية، فقط قل السلام عليكم، وسيضيفون لك 500 يورو”.

في إشارة إلى المرتب الذي سيتقاضاه البرازيلي نيمار، في صفوف النادي السعودي، الذي تبلغ قيمته نحو 300 مليون يورو على موسمين، أي ما يعادل 150 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولم يستطع نيمار وعدد من نجوم نادي “باريس سان جيرمان” تمالك أنفسهم من الضحك على أثر نكتة المغربي أشرف حكيمي.

وكان اللاعب البرازيلي نيمار، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية، على متن الطائرة الخاصة للوليد بن طلال.

Achraf Hakimi à Neymar : « Dis Salam Aleykum et ils (Al Hilal) te rajouteront 500€ de plus ! » 🤣🤣🤣pic.twitter.com/bwcBEkYXOv — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 18, 2023

وأفادت تقارير، أن “نيمار وافق على عقد مع نادي “الهلال” السعودي لمدة عامين بقيمة 160 مليون يورو (175 مليون دولار)، بالإضافة إلى دفع نادي “الهلال” مبلغ 90 مليون يورو إلى ناديه السابق “باريس سان جيرمان”، مقابل الانتقال إليه، باستثناء المكافآت”، ويستمر عقده حتى صيف 2025.