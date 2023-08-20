مجلس الأمن الروسي: إما تدمير نظام كييف أو تمزيق الغرب وروسيا لبعضهما

صرّح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر محتوم، لافتًا إلى أن الصراع في أوكرانيا بالنسبة للغربيين ليس سوى حرب يموت فيها أناس غيرهم.

وكتب ميدفيديف عبر قناته على “تلغرام”، اليوم السبت: “هزيمة الغرب في أوكرانيا حتمية، وليهتف قادته (الغرب) الذين نسوا مواطنيهم بأنهم سيدعمون كييف بالأسلحة والأموال مهما تطلب الأمر… هذا لن يفيد”.

وأضاف: “بالنسبة لهم (الغرب) فهذه حرب أجنبية يموت فيها أناس غرباء عنهم، وعلى الرغم من أن الغرب لا يأسف لهم، فإنه لن يذهب إلى الحد الذي يضر معه مصالحه أكثر من اللازم، وبغض النظر عن مدى ارتفاع الأصوات في مؤتمرات القمم وفي الأمم المتحدة، سرعان ما تصبح حروب الآخرين مملة ومكلفة وغير ذات نفع”.

وتابع: “وهي بالنسبة لنا صراع وجودي، حرب من أجل الحفاظ على الذات، إما نحن أو هم”.

وأردف ميدفيديف: “سوف يمر بعض الوقت، ستتغير السلطات الغربية، وستتعب نخبها وتتوسل للمفاوضات وتجميد الصراع، أي هجوم مضاد سوف يتلاشى، وسوف يدفن الموتى وتضمد الجراح”.

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وأضاف ميدفيديف: “لكن يجب ألا نتوقف حتى يتم تفكيك الدولة الأوكرانية الحالية الإرهابية بطبيعتها بالكامل، يجب تدميرها على الأرض، أو بالأحرى حتى أن الرماد منها يجب ألا يبقى، حتى لا تولد من جديد هذه الآفة تحت أي ظرف من الظروف”.

وتابع: “إذا استغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا، فليس لدينا خيار آخر، إما أن ندمر نظامهم السياسي المعادي، أو أن الغرب الجماعي سيمزق روسيا في النهاية إلى أشلاء، وفي هذه الحالة سيموت معنا”.