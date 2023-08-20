هجوم مسلح على قرية في مالي يسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 11 آخرين

ذكرت مصادر محلية، يوم أمس السبت، أنه ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي، وذلك في سياق الأحداث الجارية للتمرد في تلك المنطقة.

وقد أوضح المصدران، اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتيهما، أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قرية يارو في ساعات ما بعد الظهر قرب بلدة باندياجارا.

وصرّح أحد المصدرين: “شهدت هذه الحادثة مأساة حقيقية، حيث قام مسلحون بدخول القرية وفتحوا النار على الأهالي. وقد بلغ عدد القتلى والجرحى مستويات كبيرة تتراوح بين 20 و30 شخصًا”.

إرهابيو “داعش” ينصبون كمينا لقوات جيش مالي بالقرب من الحدود مع النيجر

من جانبه، أكد المصدر الثاني أن عدد القتلى الذي تم الإعلان عنه بلغ 21 مدنيًا، من بينهم نساء، وأصيب 11 آخرون.