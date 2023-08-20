السيتي يتغلب على نيوكاسل… واليونايتد يتلقى أول خسارة

تغلب حامل اللقب مانشستر سيتي، أمس السبت، على نادي نيوكاسل بهدف يتيم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع السيتي رصيده إلى ست نقاط من أول جولتين، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الثالثة.

كما تلقى نادي مانشستر يونايتد خسارته الأولى أمام فريق توتنهام، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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