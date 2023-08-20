الأمطار الغزيرة تخلف 27 قتيلا وأكثر من 70 ألف متأثر في النيجر

أعلنت وزارة العمل الإنساني في جمهورية النيجر، عن وفاة 27 شخصًا نتيجة الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في أنحاء البلاد، وتأثر أكثر من 70 ألف شخص منذ شهر يوليو/ تموز المنصرم.

وأوضحت الوزارة أن مناطق مارادي وزندر وتاهوا تعرضت لأضرار جسيمة، وتسبب الوضع في انهيار 6530 منزلًا.

يعرف موسم الأمطار بين يونيو/ حزيران، وسبتمبر/ أيلول، غالبًا بتسببه في فيضانات مميتة في جمهورية النيجر، والتي تقع في غرب أفريقيا وتتمتع بأراضٍ صحراوية، تشمل مناطق شمالية جافة.

وبالرغم من ذلك، نجت العاصمة نيامي، التي يقطنها مليون نسمة، من الفيضانات القاتلة حتى الآن، على الرغم من أنها غالبًا تتعرض لتداعيات الفيضانات.

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في العام الماضي، أسفر موسم الأمطار عن وفاة 195 شخصًا وتأثُر حياة 400 ألف شخص بتداعياته.