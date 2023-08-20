مستشار سابق في "البنتاغون": أغلب الأسلحة المقدمة لكييف قد ينتهي بها الحال في السوق السوداء

حذر المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الكولونيل دوغلاس ماكجريجور، من أن أغلب المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قد ينتهي بها المطاف في السوق السوداء.

واشنطن – سبوتنيك. وقال مكجريجور عبر حسابه على موقع “إكس”: “نحن نرسل معدات بقيمة مليار دولار. ربما يختفي الكثير منها في السوق السوداء، بينما لا يذهب المال أبدًا إلى حيث من المفترض أن يذهب”.

وأشار مكجريجور إلى أن ما يحدث حاليا يتطلب “اهتمامًا وتفهمًا” من جانب القيادة الأمريكية.

يذكر أن روسيا أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف “الناتو” بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة؛ وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

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