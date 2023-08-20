إسبانيا.. قد تضطر السلطات لإجلاء 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات

أعلن مركز تنسيق الطوارئ والأمن في جزر الكناري، أمس السبت، أن السلطات الإسبانية قد تضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي.

موسكو – سبوتنيك. وقالت المركز في تغريدة عبر حسابه على موقع “إكس”: “وفقا للتقديرات الأولية التي تم الحصول عليها بناء على الإحصاءات ذات الصلة، قد يتجاوز عدد الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم إلى 26 ألف شخص”.

وكانت حكومة جزر الكناري قد أعلنت، يوم أمس السبت، أن حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي امتدت على مسافة أكثر من 12 ألف فدان، موضحة أن الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة.

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