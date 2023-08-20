الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بمسيرة لاستهداف مواقع في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة ضد أهداف في موسكو وضواحيها.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه جرت ليلة الأحد، محاولة هجوم بطائرة مسيرة إلى موسكو في الاتجاه الجنوبي، لكن قوات الدفاع الجوي أحبطتها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة عمدة موسكو: الدفاع الجوي الروسي يعترض مسيرة حاولت التحليق نحو العاصمة

وبحسب البيان، اكتشفت قوات الدفاع الجوي طائرة من دون طيار تحلق فوق منطقة ستوبنسكي في موسكو، حيث تم قمعها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فقدت السيطرة تحطمت في منطقة مهجورة.