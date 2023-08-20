إعلام محلي: مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي شمال غربي باكستان

أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، بمقتل 11 شخصا على الأقل في هجوم إرهابي استهدف شاحنة تقل عمالًا، في منطقة شمال وزيرستان شمال غربي باكستان.

القاهرة – سبوتنيك. وقال نائب مفوض منطقة شمال وزيرستان، ريحان جول ختاك، إن مجموعة من الإرهابيين فجروا شاحنة كانت تقل عمالًا في المنطقة. موضحا أن الانفجار أسفر عن مقتل 11 عاملًا وإصابة 2 بجروح خطيرة، وفقا لقناة “جيو نيوز” الباكستانية.

وبحسب القناة، أكد مسؤولون باكستانيون أن الجرحى والجثث تم نقلهم إلى المستشفى، مشيرين إلى أن القتلى ينتمون إلى منطقة جنوب وزيرستان.

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