صحيفة تكشف عن خيارات نظام كييف المتبقية… أحلاها مر

وأشار الكاتب، جوليان ريبكي، في مقالته في صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن الوضع المدمر يوضح مستقبل نظام كييف وما سيعانيه في السنوات المقبلة، لافتا إلى أنه في الحقيقة لا توجد سوى خيارات سيئة وأن الغرب يتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن هذا الوضع.