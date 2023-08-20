إعلام: وفد "إيكواس" يلتقي محمد بازوم في النيجر… صورة

أفادت وسائل إعلام أن وفد التحالف الإقليمي “إيكواس” التقى برئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، أمس السبت، وسعوا خلال اللقاء إلى إيجاد حل سلمي وليس عسكري لمشاكل البلاد، بعد اندلاع انقلاب عسكري في النيجر.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية على موقع “إكس” (“تويتر” سابقا) صورة من لقاء وفد “إيكواس” بالرئيس محمد بازوم.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية أن وفد “إيكواس” التقى ببازوم بعدما التقوا بقائد المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تياني.

#Niger: After meeting head of Niger’s CNSP, General Abdoulrahmane Tchiani, the ECOWAS delegation in Niger have also visited President Mohamed Bazoum this evening in Niamey. pic.twitter.com/g6ZhvguBRT — Abdulaziz Abdulaziz (@Abdulfagge) August 19, 2023

وصرح مصدر مقرب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، لوكالة “فرانس برس”، أن بازوم “في حالة معنوية جيدة”، رغم أنه لا يزال رهن الاعتقال، والكهرباء ما زالت مقطوعة.

كما نشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، فيديو من وصول وفد “إيكواس”، إلى نيامي في النيجر، أمس السبت، ومواصلة الحوار مع قادة المجلس العسكري في النيجر.

ECOWAS special envoys to Republic of Niger back in #Niamey in continuation of the dialogue with leaders of Niger military junta.

Saturday, 19/8/2023 pic.twitter.com/lY3dqFYRjd — Abdulaziz Abdulaziz (@Abdulfagge) August 19, 2023

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد نقلت، أمس السبت، عن مصادر مقربة من التحالف الإقليمي “إيكواس”، والرئيس المخلوع محمد بازوم، أن “وفدا من المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وصل إلى النيجر”.

وقالت وكالة “فرانس برس”: “وفد من دول غرب أفريقيا وصل إلى نيامي، اليوم السبت، في محاولة للقيام بدور الوسيط الدبلوماسي مرة أخرى”.

المجلس الانتقالي في النيجر: مستعدون لمواجهة أي تدخل عسكري من قبل “إيكواس”

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في “إيكواس”، عبد الفتاح موسى، إن “المجلس العسكري في النيجر أبلغنا أخيرا أنهم سيستقبلون البعثة، اليوم، وقد تلقينا عرضهم، لذلك ستكون هناك زيارة للبعثة في البلاد، اليوم، وهذا أمر مؤكد”.

وفي ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.