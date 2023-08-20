"روسكوسموس" تنشر صور لصاروخ "سويوز-2.1 إ" المعد للإطلاق لينقل مركبة جديدة إلى الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، اليوم الأحد، أن صاروخ “سويوز-2.1 إ” الذي سيحمل على متنه مركبة “بروغرس إم إس-24” إلى محطة الفضاء الدولية، قد تم وضعه على منصة الإطلاق استعدادا لإطلاقه، في 23 أغسطس/ آب الجاري.

وتحتوي المركبة المقرر إطلاقها “بروغرس إم إس-24” على حمولة تصل إلى 2.5 طن من البضائع، سيتم تسليمها إلى محطة الفضاء الدولية. وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” أنه تم تركيب صاروخ “سويوز 2-1أ”، المقرر من خلاله نقل المركبة الفضائية غير المأهولة “سويوز إم إس 23” إلى محطة الفضاء الدولية، في مجمع “بايكانور” لإطلاق الصواريخ. وبحسب الوكالة، يواصل متخصصو “روسكوسموس” إعداد الصاروخ للإطلاق، الذي سيحمل بدوره المركبة الفضائية غير المأهولة “سويوز إم إس 23” إلى محطة الفضاء الدولية، وتحمل المركبة نحو 429 كيلوغراما من البضائع على متنها.

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