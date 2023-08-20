معلومات عن المدرعة البريطانية التي غنمتها روسيا… فيديو وصور

المواصفات الفنية
الطول: 6.4 متر.
العرض: 2.4 متر.
الارتفاع: 2.5 متر.
الوزن: 6.9 طن تقريبا.
السرعة القصوى: 70 كم/ ساعة.
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
/
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
/
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
/
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
/
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
/
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
/
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
/
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
/
المدرعة البريطانية هاسكي تعرضها روسيا في حديقة باتريوت قرب موسكو بعدما غنمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة
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