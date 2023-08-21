تساقط حبات برد كبيرة تغطي الأرض في السعودية… فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تساقط حبات بَرَد كبيرة الحجم على منطقة شمال غربي أبها في المملكة العربية السعودية.
وأظهر مصور الفيديو تساقط حبات البَرَد على ملعب كرة قدم في هذه المنطقة من مرتفعات عسير، ما تسبب في تغطية الأرض باللون الأبيض.
تساقط البرد ظهر اليوم على مركز طبب شمال غرب أبها.
pic.twitter.com/awpDqTYcsO
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 20, 2023
وأعرب مصور الفيديو عن سعادته بهذه الأجواء، قائلا: “تجربة بردية رائعة، الأجواء في مرتفعات عسير تشبه الشتاء، وهناك تغير بدرجات الحرارة بمقدار 10 درجات، تفضلوا وشاهدوا هذا المشهد الرائع للبرد”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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