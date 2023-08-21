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تساقط حبات برد كبيرة تغطي الأرض في السعودية… فيديو

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تساقط حبات بَرَد كبيرة الحجم على منطقة شمال غربي أبها في المملكة العربية السعودية.

وأظهر مصور الفيديو تساقط حبات البَرَد على ملعب كرة قدم في هذه المنطقة من مرتفعات عسير، ما تسبب في تغطية الأرض باللون الأبيض.
وأعرب مصور الفيديو عن سعادته بهذه الأجواء، قائلا: “تجربة بردية رائعة، الأجواء في مرتفعات عسير تشبه الشتاء، وهناك تغير بدرجات الحرارة بمقدار 10 درجات، تفضلوا وشاهدوا هذا المشهد الرائع للبرد”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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