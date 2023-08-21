إيران تستدعي القائمين بأعمال سفارتي الدنمارك والسويد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استدعاء القائمين بأعمال سفارتي السويد والدنمارك للاحتجاج على الإساءات المتكررة للقرآن في هذين البلدين.

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها “تدين الإساءة للقرآن الكريم في هذين البلدين وتحمل الحكومتين المسؤولية الكاملة عن أي عواقب تنتج عن الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية”، حسب وكالة “مهر” الإيرانية.

وقررت منظمة “التعاون الإسلامي”، الشهر الماضي، تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة، وذلك على خلفية تكرار واقعة الإساءة للقرآن في السويد.

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وذكرت منظمة “التعاون الإسلامي”، في بيان على موقعها الإلكتروني أنها أبلغت حكومة السويد بقرارها تعليق صفة المبعوث الخاص لمملكة السويد لدى المنظمة، بحسب المنظمة.

وقام المواطن العراقي المقيم في السويد، سلوان موميكا، الشهر الماضي، وللمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإساءة للقرآن بدعم من الشرطة السويدية.

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وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيمت فعالية خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن على يد الشخص نفسه.