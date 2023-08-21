رئيس "المركز المغربي للحكامة والتسيير": الرباط لم تتعرض لأي ضغوط بشأن انضمامها لـ"بريكس"

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وأضاف الفيلالي في تصريحات لـ”سبوتنيك”، أن “المملكة المغربية تنخذ قراراتها باستقلالية وسيادة تامة”، مشددًا على أن “القرار المتعلق بعدم التقدم بطلب رسمي للانضمام لـ”بريكس” في الوقت الراهن، ليس مرتبطا بأي ضغوط من واشنطن أو الاتحاد الأوروبي، وأنه مبني على رؤية مغربية”.

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ولفت الفيلالي إلى أن بلاده تتخذ قرارتها بناء على دراسة شاملة، ما يعني أنه حال التقدم بطلب رسمي في المستقبل، فإن الخطوة ستتخذ بناء على دراسة علمية وميدانية، ومبدأ “رابح-رابح”، بحسب قوله.

وتابع الفيلالي: “المغرب ليس لديه ازدواجية في المواقف، وسياسته واضحة تجاه الخطوات والإجراءات الممكنة”.

ويوم أمس السبت، كشفت وزارة الخارجية المغربية، حقيقة عزمها حضور قمة المجموعة المقبلة لـ”بريكس” في جنوب أفريقيا.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية، أمس السبت، عن مصدر في وزارة الشؤون الخارجية في المملكة، أنه “لم يكن واردا بالنسبة للمغرب التفاعل مع دعوة المشاركة في قمة “بركس” المزمع عقدها في جنوب أفريقيا أو المشاركة في الاجتماع”.

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وأوضح المصدر المغربي المسؤول أن “الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب أفريقية، والمغرب قام بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد”.

ولفت المسؤول إلى أن “دولة جنوب أفريقيا تبدي دوما عدوانية مطلقة تجاه الحكومة المغربية، كما أنها اتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بشأن قضية الصحراء المغربية”، مضيفًا أن “دبلوماسية جنوب أفريقيا معروفة بتدبيرها اللا جدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث”.

وأفاد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية المغربية أن “دبلوماسية جنوب أفريقيا منحت لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول الـ”بريكس”، دون استشارة مسبقة، وهي تصورات لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال”.

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وبدوره، نفى المصدر المغربي المسؤول تقدم المملكة بأي طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، بحسب قوله.

وفي وقت سباق من الأسبوع الماضي، قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، إن ما يقرب من 20 دولة قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى الكتلة، بينما أكدت أكثر من 30 دولة حضورها في القمة المقبلة، ومن بين المتقدمين لعضوية “بريكس” 6 دول أفريقية وهي الجزائر ومصر وإثيوبيا والمغرب ونيجيريا والسنغال، على حد قولها.