الدفاع الروسية: زار أكثر من مليون شخص منتدى "آرميا – 2023"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من مليون شخص زاروا منتدى “آرميا – 2023″، وشارك فيه ممثلو 83 دولة أجنبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على موقعها الرسمي: “أنهى المنتدى العسكري التقني الدولي “آرميا – 2023″ أعماله، والذي استمر لمدة سبعة أيام، في منطقة موسكو. حضر فعالياته 1093285 شخصًا”.

وأشارت الوزارة إلى أن “المنتدى حضرته وفود من وزارات الدفاع من 83 دولة، وتم خلاله عقد 29 لقاء ثنائيا”.

خبرة العملية العسكرية الخاصة في منتدى “آرميا-2023”

أقيم منتدى “آرميا – 2023″، خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/آب الجاري، في مجمع المعارض الرئيسي التابع لوزارة الدفاع، في مركز المؤتمرات والمعارض “باتريوت”، وكذلك في مرافق الحديقة العسكرية الوطنية المركزية للثقافة والترفيه، التابعة للقوات المسلحة الروسية، وفي ميدان التدريب “ألابينو” وفي مطار “كوبينكا”.