"أنصار الله" تعلن عن الترتيب لجولة مفاوضات مقبلة مع السعودية وتصفها بـ"الحاسمة"

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الأحد، عن “ترتيبات لجولة مفاوضات جديدة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، بوساطة سلطنة عمان”، ووصفتها بـ “الحاسمة” بشأن الملف الإنساني.

وقال عضو الوفد المفاوض في “أنصار الله” عبد الملك العجري، عبر حسابه على منصة “إكس”(تويتر سابقا): “إن الوفد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط بعد إنهاء زيارة تشاورية إلى صنعاء، الهدف منها التشاور مع القيادة حول الخطوات القادمة والترتيب لجولة مفاوضات قادمة”.

وأكد العجري “السعي إلى أن تكون جولة المفاوضات القادمة حاسمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني، سيما لجهة الاستحقاقات الإنسانية”، معتبرًا أن استمرار معاناة الشعب اليمني هو استمرار للحرب بشكل آخر أكثر فتكا وأشد وطأة، على حد تعبيره.

وصلنا بحمد الله إلى العاصمة العمانية مسقط بعد إنهاء زيارة تشاورية إلى صنعاء الهدف منها التشاور مع القيادة حول الخطوات القادمة و الترتيب لجولة مفاوضات قادمة نسعى أن تكون حاسمة في وضع حد لمعاناة الشعب اليمني سيما لجهة الاستحقاقات الإنسانية لأن استمرارها هو إستمرار للحرب بشكل آخر… — عبدالملك العجريAbdulmalik Alejri (@alejri77) August 20, 2023

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة “أنصار الله” في اليمن، مهدي المشاط، قد أكّد، في وقت سابق، أنه “لم يعد من المقبول الاستمرار في الوضع الراهن، الذي يعيشه أبناء اليمن في ظل استمرار العدوان وكل مظاهر الحصار والتجويع”.

وخلال لقائه في العاصمة صنعاء وفد سلطنة عمان الذي يزور اليمن حاليًا، عبّر المشاط، عن “شكره لاستمرار جهود سلطنة عُمان ومساعيها نحو تحقيق السلام في اليمن، رغم ما تواجهه من تعنت من قبل دول العدوان”، متمنيًا أن “تفضي هذه الجهود إلى نتائج يلمسها أبناء الشعب اليمني وتخفف من معاناتهم”، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التابعة لـ”أنصار الله”.

وأشار المشاط إلى أن “صنعاء مع السلام العادل الذي يضمن حقوق الشعب اليمني، وقد أثبتت ذلك خلال الفترة الماضية، وبات على دول العدوان أن تثبت جديتها في السلام، بتقديم الخطوات العملية في تنفيذ مطالب الشعب اليمني المتمثلة بالملف الإنساني كأولوية إنسانية ومحقة”.

سلطنة عمان تتوصل لاتفاق مع جماعة “أنصار الله” اليمنية بشأن عدد من القضايا الخلافية مع السعودية

وفي أبريل/ نيسان الماضي، رعى وفد عُماني محادثات في صنعاء، بين جماعة “أنصار الله” اليمنية ووفد سعودي رسمي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، استمرت 6 أيام، بحثت الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن، وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.

ويشهد اليمن هدنة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية و جماعة “أنصار الله” اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.