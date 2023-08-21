الجيش السوداني: مقتل وإصابة المئات من الدعم السريع خلال هجوم على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، “إحباط عدد من الهجمات الفاشلة لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم”.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها، إن “قواتها بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، تمكنت من إسقاط مئات القتلى والجرحى من قوات الدعم السريع وتدمير 5 مدرعات و دبابة و2 عربة مدفع، وعدد كبير من العربات القتالية”.

القيادة العامة للقوات المسلحة الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣م

سعت ٠٩.٠٠

موجز الموقف اليوم جميع المناطق والفرق خارج العاصمة مستقرة بحمد الله تمكنت قواتنا بمنطقة الشجرة العسكرية بعون الله من تحطيم عدد من محاولات الهجوم الفاشلة من قبل المليشيا المتمردة علي سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة، pic.twitter.com/YSNfAxL2W6 — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) August 20, 2023

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة استلمت 3 دبابات وعدد من العربات المسلحة”، مشيرًا إلى أن “قوات العدو (الدعم السريع) استخدمت أثناء الهجوم قصر وصغار سن مما يضاف لانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني وسجله الحافل في جرائم الحرب”، على حد وصفه.

واتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف هاون تجاه منطقة السلمة، ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى قيامها بقصف منطقة كرري البلد، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة 8 مواطنين، بحسب البيان.

تلاحظ استخدام العدو أثناء الهجوم لعدد كبير من القصر وصغار السن مما يضاف إلى انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الانساني وسجله الحافل في جرائم الحرب. أطلق المتمردون أثناء هروبهم قذائف هاون تجاه منطقة السلمة مما أدى إلى استشهاد (٦) مواطنين وعدد من الجرحى جارى حصرهم — القوات المسلحة السودانية – الإعلام العسكري (@GHQSudan) August 20, 2023

وكانت بعثة الأمم المتحدة في السودان، أعربت في وقت سابق اليوم، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف أخيرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها “إلى وقف الأعمال العسكرية في الولايتين على الفور والعودة إلى الحوار”، مؤكدة أن “التطورات العسكرية الأخيرة في هاتين الولايتين في كردفان مؤسفة”، بحسب البيان.

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وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.