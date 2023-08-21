الأمم المتحدة تدعو إلى توحيد جميع المؤسسات في ليبيا على غرار مصرف ليبيا المركزي

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، “بإعلان الانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي”.

وأشادت البعثة الأممية، في بيان لها، “بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصادق عمر علي الكبير، ونائب المحافظ، مرعي مفتاح رحيل، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، ولالتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام”، بحسب البيان.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها بأن “تساعد عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي على إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة”.

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وأعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر علي الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، في وقت سابق اليوم، عودة المصرف مؤسسة “سيادية موحدة”، مشيرين إلى الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد، بحسب قولهما.

وبدأ مصرف ليبيا المركزي عملية إعادة التوحيد، في عام 2020، كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار، بعد انقسامه مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب، في عام 2014.

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وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.