رئيس جنوب أفريقيا: لن نشارك في صراع القوى العالمية

أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الأحد، أن بلاده لا تنوي الانخراط في الصراع بين القوى العالمية.

وقال رامافوزا، في خطاب تلفزيوني للأمة: “بينما يفضل بعض معادينا دعمًا واضحًا لاختياراتهم السياسية والأيديولوجية، فإننا لن نُشَجَّع على الانخراط في منافسة بين القوى العالمية. بدلاً من ذلك، تسعى بلادنا للتعاون مع جميع الدول من أجل السلام والتنمية العالمية”.

رامافوزا: “بريكس” قادرة على إحداث تغييرات في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية

وأكد رامافوزا التزام جنوب أفريقيا بسياستها عدم التحالف وعزا عدم الاستقرار في القارة إلى الحرب الباردة في القرن العشرين، إذ اضطُرت العديد من الدول الأفريقية لاختيار جانب ما.

وأضاف:

“هذه التجربة أقنعتنا بضرورة السعي لإقامة شراكات استراتيجية مع دول أخرى بدلاً من أن نكون تحت هيمنة أي دولة”.

وأوضح رامافوزا أن عضوية جنوب أفريقيا في بريكس قد أتاحت فرصًا للبلاد، ولكن حكومته ستسعى أيضًا لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال استضافة منتدى اقتصادي في نوفمبر/تشرين الثاني، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

جاء حديث رامافوزا، قبيل انعقاد قمة اقتصادات مجموعة “بريكس” الناشئة الأسبوع المقبل، حيث تعد جنوب أفريقيا عضوًا كامل العضوية في هذه المجموعة.

وستعقد قمة “بريكس” في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.