وصول 4 مروحيات "مي-35" روسية إلى بيلاروسيا بحلول نهاية العام

أفاد قائد القاعدة الجوية المشتركة الخمسين في القوات المسلحة البيلاروسية، فلاديمير سكوركين، بأنه من المتوقع تسلم أربع مروحيات روسية من طراز “مي-35” إضافية بحلول نهاية العام.

وقال سكوركين، في مقابلة عرضت يوم الأحد مع قناة “STV” التلفزيونية: “نتوقع تسليم أربع طائرات إضافية بحلول نهاية هذا العام، وهذه هي الخطة. وفي العام المقبل، ستصل أربع إضافية”.

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وأكد سكوركين أن ذلك سيؤدي إلى تشكيل “سرب كامل من مروحيات مي-35”.

والخميس الماضي، هبطت الدفعة الأولى من مروحيات “مي-35М” الروسية على إحدى المدارج العسكرية في بيلاروسيا، حيث تم تسليح الجيش البيلاروسي بهذه المروحيات.

وقد أكد نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في بيلاروسيا، ليونيد دافيدوفيتش، بأن الدفعة الأولى التي وصلت من روسيا مكونة من أربع مروحيات هجومية من طراز “مي-35М” ستدخل الخدمة خلال بضعة أسابيع.