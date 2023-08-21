زلزال بقوة 5.1 "ريختر" يضرب سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر سواحل ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.
موسكو – سبوتنيك. ووقع الزلزال في الساعة 00:41 بتوقيت موسكو، وكان مركزه على بعد 27 كيلومترًا شمال غرب مدينة أوكسنارد الأمريكية، التي يقدر عدد سكانها بنحو 207 آلاف نسمة.
للمرة الثانية خلال شهر.. زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية
2 يناير, 03:05 GMT
وحتى الآن، لم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة للزلزال.
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