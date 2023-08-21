زلزال بقوة 5.1 "ريختر" يضرب سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية

موسكو – سبوتنيك. ووقع الزلزال في الساعة 00:41 بتوقيت موسكو، وكان مركزه على بعد 27 كيلومترًا شمال غرب مدينة أوكسنارد الأمريكية، التي يقدر عدد سكانها بنحو 207 آلاف نسمة.