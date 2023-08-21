إعلان التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الاثنين، حالة التأهب الجوي في مقاطعات بولتافا وكيروفوغراد ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، بالإضافة إلى مناطق محيطة بكييف في مقاطعة زابوروجيه في الجزء الذي تسيطر عليه كييف.
ووفقًا لبيانات الخريطة الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت، تم إطلاق حالة التأهب الجوي في مقاطعات دنيبروبتروفسك وخاركوف في الساعة 01:00 (بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعتي بولتافا وكيروفوغراد، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بكييف في مقاطعة زابوروجيه – في الساعة 01:01.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين
14 أغسطس, 21:26 GMT
يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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