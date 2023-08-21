الصين: "بريكس" ملتزمة بالدفاع عن التعددية والعمل على إصلاح نظام الحوكمة العالمي

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التزام مجموعة “بريكس” بالدفاع عن التعددية وتحقيق إصلاح في نظام الحوكمة العالمية، واعتبارها منصة مهمة للتعاون بين الدول النامية.

بكين – سبوتنيك. وقالت الخارجية الصينية في تصريح لوكالة “سبوتنيك” قبيل قمة مجموعة “بريكس” المقررة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا: “بوصفها منصة مهمة للتعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية، تسعى مجموعة “بريكس” إلى حماية التعددية، وتعمل بجدية على إجراء إصلاحات في نظام الحوكمة العالمي، من خلال زيادة تمثيل دول الأسواق الناشئة والدول النامية، وتعزيز حقوقها في الإدلاء بالتصويت”.

الصين تؤيد فكرة توسيع “بريكس”

وأضافت الخارجية الصينية أن “مجموعة “بريكس” أصبحت بالفعل قوة إيجابية وبناءة ومستقرة في مجال الشؤون الدولية”.

وستعقد قمة “بريكس” في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري، وسيكون قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا حاضرين هناك.