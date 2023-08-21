ترامب يؤكد أنه سيتخطى المناظرات الرئاسية للجمهوريين

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأحد، أنه سيتخطى المناظرة الرئاسية الجمهورية الأولى هذا الأسبوع، معتبراً أن الأمريكيين يعرفونه جيداً، لذا ليس هناك حاجة لمواجهة علنية مع منافسيه على البيت الأبيض.

وفي رسالة عبر منصته “تروث سوشال”، روَّج ترامب لما وصفه بسجل ناجح للغاية كرئيس، ولفت الانتباه إلى ما وصفه بشعبيته بين الشعب الأمريكي.

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وقال الرئيس الأمريكي السابق: “لن أشارك بالتالي في المناظرات!”.

وفي منشوره، أشار ترامب إلى آخر سلسلة من استطلاعات الرأي التي تظهره بمقدمة الفريق الجمهوري بفارق كبير.

وأضاف ترامب، مشيراً إلى قضايا مثل الطاقة، وأمان الحدود، والجيش، والاقتصاد: “الجمهور يعرف من أنا وما هو نجاح رئاستي”.

يشار إلى أن المناظرة الأولى في سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الجمهورية 2024 مقررة يوم الأربعاء في ميلووكي، ويسكونسن.