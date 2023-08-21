القوات الروسية تدمر 3 عربات قطار محملة بذخائر أوكرانية على محور أفدييفكا

أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات “الجنوب” التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، اليوم الاثنين، أن الوحدات الصاروخية التابعة للمجموعة، هاجمت محطة ميجيفايا للسكك الحديدية على محور أفدييفكا، ودمرت 3 عربات قطار محملة بالذخائر، وعشر مركبات.

موسكو – سبوتنيك. وقالت أستافييف في تصريح لـ “سبوتنيك”: “هاجمت الوحدات الصاروخية التابعة لمجموع قوات الجنوب محطة تفريغ ميجيفايا على محور أفدييفكا، ودمرت 3 عربات قطار محملة بالذخائر، و10 مركبات وقضت على عدد كبير من القوة البشرية للعدو”.

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وأشار أستافييف إلى شن هجوم صاروخي باستخدام منظومة الصواريخ المتعددة “تورنادو – إس” على مواقع تجمع القوات والمعدات الأوكرانية التابعة للكتيبة الآلية الثالثة مشاة، التابعة للواء 92 الميكانيكي الأوكراني في منطقة نوفودميتروفكا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.