مصرع 12 شخصا وإصابة 19 آخرين في حادث سير في مدينة يوزغات وسط تركيا

لقي ما لا يقل عن 12 شخصًا حتفهم وأصيب 19 آخرون، اليوم الاثنين، في حادث وقع مع حافلة ركاب في مقاطعة يوزغات وسط تركيا.

وقال مكتب محافظ مدينة يوزغات التركية في بيان إن حافلة انقلبت على طريق مدينة يوزغات أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول، ما أسفر عن مصرع 12 شخصا، وإصابة 19 آخرين. تركيا… مقتل 15 وإصابة 20 شخصا في حادث سير… صور وبحسب قناة “إيه هابر” التلفزيونية التركية تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى سورغون الحكومي. من جانبه، قال وزير العدل التركي يلماز تونج أن خدمات إنفاذ القانون بدأت تحقيقًا في الحادث. يذكر أن تركيا تشهد حوادث طرق بصورة متكررة نتيجة القيادة بسرعات عالية ومخالفة القواعد المرورية، إضافة إلى الظروف المناخية.

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