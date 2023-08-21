الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.

موسكو – سبوتنيك. وأفادت الدفاع الروسية في بيان: “في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرة على موسكو وضواحيها

وأضافت الدفاع الروسية أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وواصلت الدفاع الروسية وفقًا للبيان: “تحطمت الطائرة المسيرة في منطقة بوكروفسكوي السكنية بمقاطعة أودينتسوفو، بعد فقدان السيطرة عليها، ولم يصب أحد بأذى”.