فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات في مطار "فنوكوفو" الدولي بموسكو

أعلنت سلطات مطار “فنوكوفو” الدولي في موسكو، فرض قيود مؤقتة على حركة الطائرات، وإعادة توجيه بعض الرحلات الجوية إلى مطارات أخرى.

وقالت سلطات المطار لـ”سبوتنيك”: “لأسباب خارجة عن سيطرة المطار، فُرضت قيود مؤقتة على استقبال وإقلاع الطائرات في فنوكوفو، ولأسباب أمنية تم إعادة توجيه جزء من الرحلات إلى مطارات أخرى بداية من الساعة 06:25 بتوقيت موسكو”.

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في موسكو

وأفاد مراسل “سبوتنيك”، في وقت سابق من اليوم، بأن طائرة تابعة لشركة “إيروفلوت” قادمة من مدينة يكاترينبورغ، هبطت في مطار كازان بدلا من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، بعدما أبلغ قائد الطائرة الركاب بأن جميع المطارات في موسكو مغلقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.