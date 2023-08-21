الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرة أوكرانية ثانية في أجواء مقاطعة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرة مسيرة ثانية، في أجواء منطقة مدينة إسترا بمقاطعة موسكو.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: “يوم 21 آب/ أغسطس، في تمام الساعة 08:16 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار. تم تدمير الطائرة المسيرة فوق منطقة إسترا بمقاطعة موسكو، بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية”.

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف باستخدام طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.

وأفادت الدفاع الروسية في بيان: “في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب حوالي الساعة 06:50 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة”.

وأضافت الدفاع الروسية أن نظم الدفاع الجوي رصدت الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق منطقة موسكو، وتم اعتراضها باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.