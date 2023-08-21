العراق ينفي حشد قوات أمريكية داخل أراضيه

نفى خالد اليعقوبي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية، حشد قوات أمريكية داخل الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن اليعقوبي قوله إنه يتم استبدال القطعات الأمريكية الموجودة في سوريا وليس تعزيزها في العراق، كما كشف أيضًا عن تفاصيل اجتماع الوفد الأمني العراقي في واشنطن.

وأوضح اليعقوبي أن القيادات العراقية ركزت في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي على الحفاظ على سيادة البلاد، مؤكدا أن العراق حصل على جميع طلباته في مفاوضات واشنطن.

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وأضاف المسؤول العراقي أنه تم توقيع محضر اجتماع بين العراق والولايات المتحدة، وأن الاتفاق ينص على طيران الطائرات المسيرة في المناطق الأمنية بموافقة الحكومة العراقية فقط.

وشدد اليعقوبي على أنه لا يجوز لأي طرف في المفاوضات أن يتصرف بشكل منفرد، مشيرا إلى أن رئيس أركان البيشمركة كان حاضرا ضمن الوفد الأمني في واشنطن.

وأكد أن الكثير من المعلومات التي نشرت في وسائل الإعلام هي لغرض التضليل، وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية بين الجانبين لمواجهة تهديد تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول).

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يذكر انه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، “تعرض طائرة مروحية تابعة له لحادث مؤسف قرب أربيل في العراق”.