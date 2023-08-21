بنك "البريكس" يقدم أكثر من 5 مليارات دولار لجنوب أفريقيا لتنفيذ مشاريع بنية تحتية

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الأحد، إن بلاده تسلمت 100 مليار راند (ما يعادل 5.27 مليار دولار) من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس لبناء الطرق وتعزيز إمدادات المياه والطاقة.

سبوتنيك. وأضاف رامافوزا، في حديثه إلى شعبه قبل قمة البريكس، التي ستعقد في جوهانسبرغ في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب، أن جنوب أفريقيا تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول البريكس الأخرى، فضلا عن التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والأمن والابتكار.

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ومن المتوقع أن يحضر قمة البريكس في جوهانسبرغ زعماء روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر تقنية الفيديو.

وفي مسعى لزيادة وجوده في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء، أصدر بنك التنمية الجديد لـ”بريكس”، في وقت سابق، سندات مقومة بعملة جنوب أفريقيا المحلية “الراند” في البلاد لأول مرة، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.

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وأغلق البنك، الأسبوع الماضي، أول مزاد سندات بعملة جنوب أفريقيا المحلية، مقابل 77.9 مليون دولار، فيما اجتذبت السندات لأجل 5 سنوات بمليار راند (52.3 مليون دولار) والسندات لأجل 3 سنوات بـ500 مليون راند، نحو 2.67 مليار راند في إجمالي العطاءات (نحو 150 مليون دولار).

من جانبها، قالت ليزلي ماسدورب، المدير المالي ونائبة رئيس البنك: “يسعى البنك لزيادة تواجده في أسواق رأس المال المحلية للدول الأعضاء فيه، لتمويل محفظته القوية من القروض بالعملة المحلية”.